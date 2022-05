Nuevo alcalde de Lima: “No nos vamos a quedar con lindos planos y maquetas, vamos a ejecutar”

Miguel Romero Sotelo juramentó hoy en el Palacio Municipal como nuevo alcalde de Lima Metropolitana, remplazando a Jorge Muñoz, hasta el mes de octubre.

De inmediato, el nuevo regidor hizo hincapié en el poco tiempo que le queda en el mando de la Municipalidad y en como enfocará su trabajo en la realización y ejecución de las obras pendientes.

“Los pobladores me enseñaron, no solamente sus desventuras, sino que me enseñaron a construir un camino que nunca lo dejé de lado. El camino de planificar y ejecutar, no quedarnos solo con lindos planos y maquetas, sino con ejecutoria, ya sea en el territorio árido del arenal u hostil de los cerros”, señaló el nuevo alcalde.

“Lo hacemos con plena responsabilidad de que el tiempo es corto y que la ciudad espera solo resultados, no hay tiempo que perder. En estos ocho meses que tenemos por delante es nuestro propósito seguir impulsando los proyectos necesarios para mejorar la calidad de vida de la población”, añadió.

El encargado también se refirió a la comunicación que debe existir entre la Municipalidad de Lima y los tres poderes del Gobierno. En concreto, el alcalde pide mayor platica con los diferentes actores políticos para agilizar las obras de la Municipalidad.

“Mi compromiso es promover un alto proceso de dialogo con todos los poderes del Estado, porque la ciudad requiere no solo mejorar la administración, sino la coordinación con el sector nacional que tiene los recursos necesarios para concluir las obras que la capital necesita”, dijo el regidor.

A la juramentación asistieron personas como la presidente del Congreso de la República, Maricarmen Alva, la teniente alcaldesa de Lima, Heidi Quiroz, diferentes alcaldes distritales de Lima, viceministros, regidores de la capital, entre otros.

Tras la vacancia del miembro de Jorge Muñoz por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Romero asumirá la función hasta el mes de octubre, cuando se celebren las nuevas Elecciones Municipales 2022.

