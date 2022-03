Nueva jefa de Inmunizaciones del Minsa desmiente a Gabriela Jiménez: “No hay ningún desorden”

En entrevista con Exitosa, la nueva jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, desmintió este miércoles a su antecesora Gabriela Jiménez, quien afirmó ayer que desde el inicio de la gestión de Hernán Condori se evidenció un desorden en el sector y “deterioro” en el elemento técnico.





Como se recuerda, el último domingo 27 de febrero, la licenciada en Enfermería, Martínez Barrera, fue designada en el cargo en reemplazo de Jiménez, quien renunció argumentando que los “cambios” continuos en el Minsa afectan la estructura técnica del área de Inmunizaciones.





“[¿Usted encontró ese desorden desde el día domingo que asumió?] De ninguna manera, no hay un desorden, probablemente desde que está la gestión anterior lo haya tenido, eso yo realmente desconozco”, declaró en nuestro medio.

“Vuelvo al cargo después de casi un año y medio, y estuve tres años como directora de Inmunizaciones y en muchas campañas de vacunación. [Además], fui parte del equipo técnico de Inmunizaciones allá por el año 2016 y 2010 y no ha habido ningún desorden. Prácticamente, continuamos con las actividades de vacunación”, agregó.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, la funcionaria dio a conocer que el sector está reformulando la estrategia de inmunización, tras constatar que existe una baja cobertura en la vacunación contra la covid-19 de los niños y los docentes.

“El día de ayer (1 de marzo) la gestión anterior se acercó para la entrega del cargo. Entonces, hoy debo revisar toda la documentación porque desde la fecha que uno asume se hace un corte de gestión. Y lo que sí hemos encontrado es baja cobertura de vacunación por grupos de edad, especialmente en los niños que ya van a ir a la escuela, y algunas brechas con los docentes que tampoco han completado su esquema de vacunación”, detalló.

Si bien consideró que la palabra desorden es muy amplia para tratar de resumir el desempeño de una determinada área, dejó en claro que hoy revisará junto a los órganos competentes las precisiones de la gestión anterior a fin de que tomen las decisiones que correspondan.

“La palabra desorden es muy grande para decir cómo estamos. No he encontrado eso pero hoy debo revisar con los órganos competentes toda la información que está dejando la gestión anterior para que las instancias correspondientes puedan tomar las decisiones que correspondan. Yo tengo que basarme en la operatividad, avance de vacunación, y en eso ya ma he reunido con las regiones, también con Lima y Callao”, subrayó.

Sobre carta de renuncia

En su carta de renuncia, Gabriela Jiménez denunció una serie de atropellos que ha sufrido ella y su equipo desde que Hernán Condori asumió la titularidad del Minsa. Entre varios de los puntos, refirió la nula convocatoria, ausencia de coordinación, falta de disposición de recursos económicos, débiles acciones de la promoción de salud y un claro “instruismo”.

“El proceso de inmunización no es solo de una persona, sino de un equipo técnico que me acompaña, y no solo a nivel nacional, sino también regional y local. Estamos en una pandemia y no considero que deberíamos estar preocupados, y si hubiera algo, yo sería una de las primeras en salir a mencionar que necesito ayuda pero ahora seguimos vacunando“, puntualizó en Exitosa.

