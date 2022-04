“Nos expones a todos, a mí y a mis hijos”, advierte Florcita Polo a Néstor Villanueva

¡Hasta que se pronunció! Ante lo que considero un maltrato psicológico por parte del padre de sus hijos, Florcita Polo Díaz se pro- nunció ayer en un programa de espectáculo al señalar que Néstor Villanueva, no solo la expone a ella, sino también a sus hijos con su forma de actuar.

Durante la entrevista en el programa “América Hoy”, se refirió a las palabra de su madre, la excongresista Susy Díaz, sobre el maltrato psicológico del que se ve expuesta por parte de su hasta ahora esposo.

“Agradezco a mi mamá que me defienda porque ella sabe que para mí no es fácil seguir sacando adelante a dos niños, no es fácil, ella se refiere a eso por todas las cosas que han estado saliendo”, dijo la modelo.

“Yo no he opinado nada al respecto, pero para mí, en mi posición y las personas que pueden ver, eso sí es un maltrato psicológico por todo lo que ha estado saliendo en televisión”, dijo.

“(Néstor) nos expone a todos, a mí y a mis hijos; no piensa en las cosas ni en las consecuencias que pasan, yo no puedo estar tranquila llegando a mi casa de trabajar y ver una cámara que me la ponen en la cara a preguntarme de las cosas que el señor ha hecho”, agregó.

La víspera Susy Díaz contó que encaró a Néstor Villanueva después de que el cantante intentara persuadirla para que Flor Polo vuelva a vivir con ella. Ahí contó que el hasta ahora su esposo le quiso poner como condición para llegar a una conciliación con Flor Polo que abandonara el inmueble donde reside con una amiga y vuelva a vivir con ella.