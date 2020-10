Nos dicen que no podemos retirar nuestro dinero cuando los de la AFP ya lo retiraron, señaló Grimaldo

Igor Grimaldo, vocero de la Asociación de exaportantes de la AFP, indicó – en Exitosa – que los gerentes de la AFP les aseguran que si retira su dinero, generaría un desequilibrio fiscal. Sin embargo, expresó que ellos ya lo han retirado.







“Los altos gerentes comerciales y zonales de la AFP no solamente no aportan. Sino han retirado su dinero haciendo préstamo por lo bajo entre ellos (…) Los de la AFP que nos dicen que no podemos retirar nuestro dinero, es porque ellos ya lo retiraron. Su dinero está bien protegido, el nuestro está expuesto al robo”, agregó.





En diálogo con Cecilia García, Grimaldo precisó que se encuentra muy decepcionado por una parte de la clase política. Esto debido a que algunos congresistas no muestran voluntad para acelerar la ley que permite el retiro total de los aportes de la ONP y AFP.

“Aún nos sentimos traicionados por un cantidad de partidos políticos que ofrecieron y se dicen representar al pueblo. Pero a los únicos que han evidenciado representar son a los grupos millonarios de la AFP. ¿Cómo es posible que la AFP salga a defender un dinero que no es suyo”, expresó indignado en Exitosa.

◼ Congreso

Por otro lado, reveló que la primera semana de noviembre se estará discutiendo el dictamen de ley por insistencia que aprueba el retiro de fondos de pensiones hasta por 4,300 soles,equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria, administrados por la ONP.

La integrante de la comisión de Presupuesto destacó que – para hacer realidad la norma – “empujarán” el texto para que sea llevado al Pleno en los próximos días. Y así se convierta en norma, tras su observación el pasado 18 de setiembre por parte del Ejecutivo.

“Ahora soy miembro accesitario de la comisión de Presupuesto. Estoy ahí porque vamos a empujar para que el dictamen pase de una vez al Pleno. Y sea votado la primera semana de noviembre”, señaló.

