Norma Yarrow sobre movilización contra Pedro Castillo: “Las agresiones y desmanes son absolutamente reprochables”

La legisladora Norma Yarrow (Avanza País) se pronunció sobre los actos de vandalismo que se registraron contra la propiedad pública y privada durante la manifestación este último martes en el Centro de Lima.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria rechazó los desmanes. Asimismo, aseveró que este tipo de actos “no son excusa para meter en el mismo saco” a los peruanos que salieron a ejercer su derecho a protesta de manera pacífica.

“Los actos vandálicos que se han suscitado no son excusa para meter en el mismo sacos a peruanos que hoy (martes) salieron pacíficamente. Estas agresiones y desmanes son absolutamente reprochables. Mantengamos como muchas veces antes las marchas pacíficas”, escribió.

“No es tarea azuzar a la población“

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, indicó esta mañana que algunos congresistas de oposición habrían azuzado a la ciudadanía para que tomen las calles y causen destrozos en el Centro de Lima.

“Ayer (martes) se ha visto a un par de congresistas. Yo creo que no es la tarea de los congresistas azuzar a la población a que tome las calles y a causar daño a la propiedad privada. Ayer aquí ha sido afectada un centro comercial, dónde han sacado licores, cigarros y demás cosas. Eso no es protestar y el trabajo de los congresistas no es esa”, dijo en declaraciones para la prensa.

Los comentarios de la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se dan luego que las parlamentarias Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Norma Yarrow (Avanza País) solicitaran ayer a la Policía Nacional del Perú (PNP) que los manifestantes ingresen hasta el frontis del Congreso, pese a que un sector minoritario de protestantes venía generando disturbios.

