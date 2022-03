Norma Yarrow al presidente Pedro Castillo: “No puedes decirle a un ministro que si no hace algo, lo bota”

En entrevista con Exitosa, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, criticó al presidente de la República, Pedro Castillo, por advertir en público al ministro de Vivienda, Constitución y Saneamiento, Geiner Alvarado, que lo separará del cargo si no dota del servicio de agua potable al distrito de Platería (Puno).

“Yo voy a darte una opinión, quizás un poco dura: a mí ese señor no me representa como presidente de la República. Es un improvisado, que está en el cargo porque lo han puesto y sigue un libreto. Tú [,como presidente,] no puedes decirle a un ministro de Estado, que lo que quiere es que lo respete el país, que te bota si no hace esto“, declaró en nuestro medio.

“Seguimos con el populismo. Entonces, tendría que botar a todos los ministros porque en ocho meses no se ha hecho absolutamente nada“, agregó.

En esa línea, Yarrow calificó de “despropósito” la convocatoria del Acuerdo Nacional cuando el Congreso está ad portas de decidir si aprueba o no la vacancia del jefe de Estado. Por ello, se mostró convencida de que su bancada no asistirá al foro impulsado por el Gobierno, a realizarse el próximo sábado 26 de marzo.

“Esta citación del Acuerdo Nacional es un despropósito, estás a puerta de una vacancia. Es como la reunión que pidió Castillo para venir a hablar al Congreso un día antes de que se aprobara la moción de vacancia. Si te das cuenta, quieren tomar una línea cuando hay un solo sistema”, anotó.

De acuerdo a la parlamentaria, el referido espacio de diálogo responde a “una forma de ganar tiempo” del jefe de Estado para dilatar el proceso de destitución en su contra.

“Es claro que están ganando tiempo porque quieren ponerle cabe a la vacancia y es la vacancia es un proceso constitucional, no estamos incumpliendo ningún norma. Si el presidente no tiene nada que temer, que venga el 28 de marzo acá, lo esperamos y se le tendrá el respeto que merece por ser el mandatario del Perú”, puntualizó en Exitosa.

El incidente

El jefe de Estado advirtió con separar a Geiner Alvarado de su cargo como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en caso no resuelva el problema de falta de agua potable en el distrito de Platería, ubicado en la región de Puno.

“¿Cómo es posible que un pueblo como Platería desde hace muchas décadas esté con un cartel en su plaza de armas pidiendo que se le atienda para darle el líquido elemental que es el agua? Señor ministro de Vivienda, si usted no me da agua a este pueblo, lo boto de su cartera“, dijo esta mañana.

En otro momento, se comprometió a realizar un Consejo de Ministros Descentralizado, en el cual participarán autoridades locales y centrales. “Vamos a agendar, de una vez por todas, para que en Puno llevemos a cabo el Consejo de de Ministros Descentralizado. Vendré con todos los ministros a Puno para agendar los problemas de esta región“, afirmó.

El mandatario realizó estas declaraciones tras su visita a Juliaca, donde se dirigió al centro poblado Isla Chilata en el distrito de Platería, para liderar la entrega de viviendas bioclimáticas “Sumaq Wasi”.