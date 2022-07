No sería nada raro que Juan Silva esté en Bolivia, señala Pérez Rocha

En entrevista con Exitosa, el Gral. (R) Eduardo Pérez Rocha, estimó que el exministro Juan Silva, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, podría estar en Bolivia. Además, precisó que lo dicho por el aún ministro Senmache sobre el extitular del MTC podría ser relevante para saber el paradero del exfuncionario.

“No sé si fue el inconsciente, pero ayer en una entrevista, Senmache dijo que Juan Silva había fugado fuera del país […] Se presume de que hay afán de que no se le capture y la PNP que no de un dato casi certero de posibilidad de captura, no sería nada raro que este señor se encuentre fuera del país”, precisó Pérez Rocha en Exitosa te Escucha.

También puedes leer: Reglamentarán seis modalidades para pagar devolución de Fonavi

Además, el general en retiro discrepó de las recientes versiones otorgadas por Migraciones y recalcó que si alguien se fuga no lo haría por puestos fronterizos.

“Los que se fugan no lo van a hacer de manera oficial porque está difundida la orden de captura. Ellos (Juan Silva y demás prófugos) no han salido por la frontera. Lo más factible, por experiencia, es de que no sería nada raro que se encuentren en Bolivia. Pichari es una zona dominada por Evo Morales”, manifestó.

SEMANCHE ACLARA SUS DECLARACIONES

El censurado ministro del Interior, Dimitri Senmache, aclaró nunca haber dicho que que el exministro de Transportes y Comunicaciones, el prófugo Juan Silva, está fuera del país, luego de la polémica entrevista que brindó ayer a un medio de comunicación nacional.

“Entiendo que [Juan Silva] sí [está en el país], lo estamos buscando acá en el país. Eso fue un juego de palabras en el que increíblemente hay algunos periodistas no entiendo cuál es su función, si buscar información o generar un titular. Yo nunca dije que había estado fuera del país, lo que estuve diciendo es que hay cualquier persona que se escape, tenemos que buscarlo dentro y fuera del país, es verdad eso”, declaró.

“Si nosotros tuviéramos una certeza de que esta persona habría salido, estaríamos viendo otras actitudes pero no ha salido por ningún puesto de control”, agregó.

Síguenos en redes sociales