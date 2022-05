“No podemos permitir que Putin gane la guerra, y no lo hará”, afirmó el canciller de Alemania

Tensión. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no debe la guerra contra Ucrania, que lleva más de 90 días en curso.

“No podemos permitir que Putin gane la guerra y estoy convencido de que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está ahora más lejos que nunca“, dijo el funcionario alemán durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

También puedes leer: Vladimir Putin dice que Rusia ayudará a “superar la crisis alimentaria” si Occidente levanta las sanciones

Para el canciller alemán, lo que se buscaría modificar con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es el sistema de cooperación internacional que fue diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.

“Una potencia nuclear se comporta como si tuviera derecho a volver a dibujar las fronteras, para la que la soberanía y autodeterminación no son para todos, esto es imperialismo, que amenaza con llevarnos a una época en la que la guerra era un instrumento común de la política“, agregó.

No obstante, aseveró que su país no intervendrá para hacer de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “parte de este conflicto porque eso implicaría una confrontación entre dos potencias nucleares“.

“Putin subestimó el vigor y la unidad de nuestra respuesta. Hemos dictado las sanciones más duras y de mayor alcance contra un país del tamaño de Rusia“, detalló.

Consideró también que el presidente ruso “no negociará seriamente sobre la paz hasta que no se dé cuenta de que no puede romper la resistencia de Ucrania”.

También te puede interesar: Vladimir Putin sobre las empresas extranjeras que dejan Rusia: “Puede ser para bien”

Más noticias en Exitosa: