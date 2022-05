“No me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto”, le dijo Pedro Castillo a Bruno Pacheco según Karelim López

La empresaria Karelim López reveló el domingo que el presidente Pedro Castillo le habría dicho al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, que estaba dispuesto a cerrar el Congreso, en el marco de las investigaciones en su contra por presuntas presiones a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

También te puede interesar: Roberto Sánchez demandará a Karelim López si no se rectifica de sus acusaciones

La aspirante a colaboradora eficaz mencionó que dicha frase se expresó durante una supuesta discusión entre Pacheco y Castillo en noviembre de 2021. En ese intercambio de palabras, el exfuncionario habría encarado al mandatario, pues él fue quien le habría pedido que realice estas presiones y no se quería hacer responsable de ello.