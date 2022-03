“No me arrepiento”, dice el hincha peruano que perdió a su novia tras vender anillo de compromiso para costear su viaje a Uruguay

Una locura futbolística es la que ha cometido Nano Nieves, el hincha peruano que puso en riesgo su relación de cuatro años al vender su anillo de compromiso para costear su viaje y estadía en Uruguay, previo al trascendental duelo entre la Selección Peruana y la siempre complicada escuadra charrúa.

También te puede interesar: Selección Peruana: Miguel Araujo se pierde el partido ante Uruguay tras dar positivo a COVID-19

Nano cuenta – a Exitosa – que, al inicio, su novia no sabía que él viajaría a Montevideo. Se fue a la capital charrúa con la excusa de que se ausentaría por unos días porque “le salió un trabajo” en la mina.

“Le dije que me había salido un trabajo en la mina y por eso tenía que viajar, le metí ese floro y me di mi escapada”, contó Nano, quien a la hora de la entrevista (07:49 p.m.) participaba en el banderazo de aliento a los jugadores nacionales.

Al inicio todo marchaba a la perfección; sin embargo, la joven se enteró de todo cuando vio una foto de Nano en Uruguay: el plan había sido descubierto. “Apenas lo descubrió, me llamó muy molesta”.

Ahora la novia de Nano ha puesto fin a la relación y no quiere saber nada de él, incluso lo ha bloqueado de todas las redes sociales para cortar todo tipo de comunicación.

◼ Comprará un mejor anillo

A pesar de ello, Nano detalla que vendió el anillo de compromiso con la consigna de volver a Perú, recuperar el dinero gastado y comprar un mejor aro. Pero su novia no le ha dado la opción de escuchar ese descargo. “Lo vendí sabiendo que lo iba a recuperar”, acota.

También te puede interesar: Selección de Uruguay convocó a Fabricio Díaz y Manuel Ugarte tras desconvocatoria de Matías Vecino por covid-19

Aunque se iba a casar en mayo de este año, Nano no se arrepiente de su ‘locura’ por la selección e indica que no es la primera vez que sale del Perú para apoyar a la ‘Blanquirroja’, pues ya viajó a La Paz (Bolivia) y Barranquilla (Colombia) para alentar al equipo de sus amores al lado de su novia, pero esta vez no pudo llevarla porque la bolsa de viaje de ambos hubiera superado los 4 mil dólares.

“[¿Te arrepientes de esta decisión?] No, no me arrepiento…”, señala.

Ahora a nuestro personaje no le queda más remedio que la selección gane o empate mañana para que al menos su accionar se justifique.

Ante un eventual resultado positivo de Perú en tierras uruguayas, Nano espera volver a Perú y recuperar a su novia con la ayuda de la hinchada de la selección, que se ha comprometido a realizar un banderazo en los exteriores de la vivienda de la joven.

“Mi amor, cuando llegue espero que me puedas personar. Yo sé que, si Perú gana o empata, tú me vas a perdonar”, puntualiza Nano.

Otras noticias en Exitosa: