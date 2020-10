“No hay una gran cantidad de gente portadora de Difteria en el Perú”, afirmó el doctor Chaparro

Atención. Este miércoles, el infectólogo y pediatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Eduardo Chaparro, recomendó en el programa Informamos y Opinamos de Exitosa, a vacunarse contra la Difteria si es que aún no se ha aplicado la dosis con anterioridad.







Como se recuerda, el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Suárez Ognio confirmó este martes 27 de octubre un primer caso de difteria en el Perú, luego de 20 años de su aparición.

Se trata de una niña de 5 años que reside en la zona de Manzanilla, en el límite del Cercado de Lima y La Victoria.





Es importante precisar que la pequeña no había recibido su vacuna de nacimiento, por lo que se trata de una niña no vacunada. Los profesionales de salud recordaron que el último caso confirmado de difteria se registró en el 2000 y en el 2013 hubo un sospechoso.

Ante esto, el especialista sostuvo que es importante que la población que aún no se ha vacunado contra esta enfermedad lo haga lo más pronto posible, como una medida de precaución.

“Lamentablemente, si no nos vamos a vacunar contra nada simplemente vamos a aumentar el número de personas susceptibles para el momento en que llegue alguna persona del extranjero al país con una determinada enfermedad y tengamos una epidemia”, manifestó.

Asimismo, recalcó que el Perú hace más de 19 años que no se detecta un caso de esta enfermedad, por lo que eso indica que no hay contagios de gran magnitud, no obstante, la recomendación de la vacuna siempre estará.