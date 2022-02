“No hay que romper relaciones con un país tan importante en la comunidad internacional”, dice excanciller Ferrero sobre Rusia

En entrevista con Exitosa, el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eduardo Ferrero, consideró que sería inoportuno que el Perú rompa las relaciones diplomáticas con Rusia, a pesar de la ofensiva militar que desplegó en Ucrania.





Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el excanciller se opuso a la propuesta de su colega Luis Gonzales Posada, quien dijo ayer que el Gobierno sí debería cortar los lazos diplomáticos con el régimen de Vladimir Putin.





“[¿Deberíamos romper relaciones con Rusia?] Yo creo que no. No hay que romper las relaciones con ningún país, además, tampoco estamos para tomar una posición tan tajante que nos lleve a un rompimiento de relaciones con un país importante en la comunidad internacional. No estoy de acuerdo con esa posición [de Luis Gonzales Posada]”, declaró en nuestro medio.

Si bien dijo que se debe ser más enfático en condenar la invasión rusa y promover el cese del fuego, Ferrero dejó en claro que tanto nuestro país como el resto de la comunidad internacional debe solicitar el inicio del diálogo a fin de que el conflicto bélico se solucione por la vía diplomática.

“Hay que condenar la invasión y promover el cese de la situación armada que vemos a cada minuto. Ya está muriendo gente en diversas ciudades en Ucrania y hay que solicitar que se inicie el diálogo diplomático, pero no romper relaciones“, agregó.

De acuerdo con el diplomático, inicialmente la Cancillería no condenó el accionar del Kremlin y expresó una “posición muy débil e insuficiente”.

“[La Cancillería] ha dicho que existe preocupación por la situación pero no rechaza la invasión de Rusia a Ucrania cuando le corresponde condenarla, porque va contra los principios básicos del derecho internacional, eso no lo ha dicho, como sí lo han dicho otra serie de países latinoamericanos“, puntualizó en Exitosa.

Negociaciones a la vista

Rusia está dispuesta a negociar con las autoridades ucranianas si Ucrania “depone las armas”, declaró el viernes el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov.

“Estamos dispuestos a negociar en cualquier momento, en cuanto las fuerzas armadas ucranianas escuchen nuestro llamado y depongan las armas”, dijo Lavrov en una rueda de prensa.

El veterano diplomático hizo eco de las palabras del jefe del Kremlin, afirmando que “nadie se está preparando para ocupar Ucrania”. Aclaró que “el objetivo de la operación es claro: desmilitarización y desnazificación”.

