“No hay chamba”: trabajadoras de campo también se ven afectadas ante crisis de fertilizantes en Arequipa

La escasez y el alza de los precios de los fertilizantes a nivel mundial también se siente en los rincones más profundos de nuestro país, como el caso de Arequipa, donde las trabajadoras del campo se están quedando sin oportunidades laborales ante la reducción de personal en las chacras de la región.

También te puede interesar: “Castillo llegó a Palacio y se olvidó”: agricultores de Barranca piden al presidente atender las necesidades del sector agrario

Exitosa Perú, a través de su recorrido por los campos agrícolas del Perú, llegó este viernes al cruce Zamácola, en el distrito de Cerro Colorado (Arequipa), para conocer el sentir de los hombres y mujeres del campo que se reúnen en este punto tras la jornada de trabajo, en medio de la crisis que atraviesa el sector.

Bajo el inclemente sol arequipeño y sentadas en un extremo de la vereda, dos mujeres, que se dedican a la siembra y recolección, comentan que no solo se ha reducido la carga de trabajo, sino también los pagos.

Afirman que apenas trabajan dos veces a la semana en el campo, por lo que el pago es insuficiente para costear los gastos del hogar.

“Necesitamos trabajo urgente porque no hay, estamos en crisis. Ya no hay trabajo como antes, ha disminuido el trabajo y nos pagan menos. Ya no nos alcanza lo que nos paga el agricultor”, comenta una de ellas.

También te puede interesar: Advierten que en dos meses habrá escasez de alimentos en Piura tras pérdida de más de un 70% de producción de arroz

“No hay chamba, las señoras nos estamos quedando (sin nada), apenas salimos una o dos veces a la semana”, dice otra señora de aproximadamente 60 años.

Al unísono ambas mujeres le exigen al gobierno de Pedro Castillo ejecutar acciones inmediatas para atender la problemática del sector.

A la fecha, hay un déficit de al menos 180 mil toneladas de urea en el país, el fertilizante más usado por los campesinos peruanos. El pasado 20 de mayo, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que autoriza al Midagri, a través de Agro Rural, adquirir 70 mil toneladas de fertilizantes por casi S/350 millones.

Otras noticias en Exitosa: