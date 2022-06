“Cuánto descaro, es una falta de respeto”, dijo Dalia Durán al enterarse del concierto benéfico en favor de su exesposo John Kelvin que organizan un grupo de artistas para costear gastos que tiene el músico que fue condenado a prisión por las agresiones que sufrió la cubana por parte del cantante de cumbia.

También te puede interesar: Antes de terminar preso John Kelvin ninguneaba a cubana Dalia Durán

Lo que más le indignó a la modelo cubana que algunos de los artistas que participarán en el evento fueron testigos de las agresiones de John Kelvin. “Muchos de los que están ahí han presenciado dichas situaciones”, contó en las redes sociales.

John Kelvin se encuentra recluido en el penal de San Juan de Lurigancho. A través de su cuenta de Instagram, la modelo cubana expresó su indignación contra los músicos que pretenden colaborar con el padre de sus hijos, quien se encuentra preso por violentarla.

“Cuanto descaro por Dios, cuánta falta de respeto. ¿Quieren la verdad completa? Pues la tendrán. Así como me manipulaste a mí, ahora lo haces con todos, que te crea quien no te conozca. Amigos dicen, jajaja. Amigos es el que está contigo cuando te ve mal te aconseja y a ayuda a recuperarte, no ahora a querer figuretear con dizque evento jaja pobreee”, escribió Dalia, al agregar que “no es justo”. “A mí no me han informado nada. En caso hubiese sido para los niños, yo sería la primera en apoyar, pero estoy totalmente segura que no es para mis hijos”, indicó.

En tanto, Jorge Sarmiento, hermano de John Kelvin, confirmó que parte del dinero será destinado a solventar los gastos del cantante dentro del penal. Aclaró que el cantante tiene seis hijos y no cuatro. “No tenemos por qué poner en redes para qué se va a destinar exactamente”, indicó.

Más noticias en Exitosa: