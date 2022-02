“No es fácil hacer olvidar sus penas a la gente”, afirma Luial Santisteban

La pandemia golpeó duro al rubro del espectáculo, y testigo de estos dos años es el animador Luial Santisteban que no solo se quedó sin trabajo sino también sin padre. Ahora parece que las cosas ya mejoran, porque con el fin del toque de queda, el público busca divertirse bailando y cantando.





Santisteban se inició en el ambiente musical desde muy joven. Con el pasar de los años su nombre fue ganando el respeto y admiración, y ahora se ha convertido en uno de los animadores más reconocidos en las discotecas más top de nuestra capital.

“Trabajo desde los 15 años en la música. Comencé como payasito en las fiestas infantiles, he pasado por agrupaciones de cumbia conocidos y no conocidos, he estudiado actuación e improvisación. He sido animador de Son Tentación, Los Claveles de la cumbia, hoy en día animo en Casa de la Salsa y discoteca Banana, además de eventos corporativos”, refirió Luial.

“En realidad no es fácil mover a la gente, pedir que den un grito, hacerlos olvidar sus penas por un rato, o hacer que el estrés del trabajo lo dejen de lado para que se diviertan”, agrega.

Al respecto sostiene que el mundo del espectáculo ha sido duramente golpeado por la pandemia. Durante estos años no solo se quedó sin trabajo, también sin su padre que falleció por la Covid-19. Refirió que ahora con el levantamiento de las medidas sanitarias como el fin del toque de queda, el público busca divertirse, sea bailando y cantando.

“La gente extrañaba los escenarios, tanto los artistas como el público, la verdad es que la música es la mejor terapia para todos. En mi caso como animador, soy el que ve el termómetro de la gente”, acotó.