“No es corrupción de funcionarios”

El abogado de Nadine Heredia, Jefferson Moreno, aseguró que su patrocinada no puede ser investigada por corrupción de funcionarios en el caso del Gasoducto, pues “no era funcionaria pública”. En cambio, pidió interrogar a Jorge Barata de Odebrecht para que diga si entregó el dinero que afirma la Fiscalía.

“La señora fiscal ya ha dicho que presentará investigación formal contra la señora Heredia, pero no es un caso de corrupción de funcionarios porque ella no era funcionaria pública. Lo que estamos pidiendo es interrogar al señor Barata y nos diga si arregló o no las presuntas obras que dicen, porque al final no hay nada”, aseguró Moreno, quien habló con Pedro Paredes en el programa ‘Hablemos claro’ de la plataforma radio TV de Exitosa. Para Moreno espera la audiencia para que Heredia dé su versión.