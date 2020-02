No envían información de Decreto de Urgencia ante Comisión Permanente

Milagros Salazar, integrante de la Comisión Permanente, señaló que el gobierno no cumple su obligación ante el Parlamento sobre enviar información solicitada sobre los decretos de urgencia (DU) que remitieron.

La fujimorista detalló que han revisado muchos de los decretos de urgencia remitidos por el Ejecutivo, pero algunos no han sido aprobados ni rechazados, debido a que el jefe de gabinete, Vicente Zeballos, recomendó a los ministros a no brindar información a la Comisión Permanente, porque este grupo no es “propiamente” del Congreso tras su disolución por determinación de Martín Vizcarra.