¡No apto para cardíacos! ‘House Of Terror Perú’ en sus últimas funciones

‘House Of Terror Perú’, es un formato totalmente distinto, que consta de una caminata paranormal a través de una vieja casona de Miraflores, donde los amantes del terror, vivirán sin filtro la trágica historia de la familia Rivasplata.

Los comentarios de pavor de los visitantes fueron suficientes para que el pasado domingo, Exitosa se animara y estuviera presente en Av. La Paz 642- Miraflores, para vivir en carne propia la terrorífica experiencia de los acaudalados Rivasplata.

Sobre la casona

Se dice que, en el lugar de los hechos, vivieron varias generaciones de la familia Rivasplata; los últimos en habitarla fueron el médico Enrique Rivasplata, su esposa Sofía Reynoso y sus hijos Mateo y Fátima Rivasplata -familia que fue hallada masacrada dentro del recinto sin explicación alguna-. Desde entonces, la casona quedó abandonada y al no ser reclamada, fue puesta en litigio.

Luego de muchos años, la casa pasó a ser propiedad del Estado y se decidió por su demolición; por ello, el día de hoy cuenta con diversos locales comerciales en su entorno. Sin embargo, el segundo y tercer piso se ha mantenido tal y como fue construido años atrás por motivos de la maldición que asecha la exvivienda de los Rivasplata.

Tuvimos la oportunidad de conversar con la gerenta del área de marketing, Marianne Salgado Coz, quien señaló que, junto con el director del formato, Diego Perez Cook, a mediados de abril se inició la búsqueda del lugar. “Al inició teníamos 6 posibles casas paranormales, pero esta particularmente -casa donde se desarrolla el evento-, tenía muchas cosas distintas, tales como: sensaciones, ambientes y olores, se adaptó perfectamente a la trama y la escogimos”, señaló.

Vale recalcar, que parte de la utilería que se usa, fue hallada en la casa: desde un muñeco hasta una güija, dándole un valor agregado a la carga espiritual de dicha casona.

Sobre la terrorífica historia

“La historia está basada en la familia Rivasplata. El problema empieza cuando la hermana María -que era la antigua dueña de la casa- se enamora de su hermano hasta el punto de obsesionarse, y este amor incestuoso la obliga a que ella decida meterse al mundo de la religión porque quería ser perdonada del pecado”, cuenta Enrique, uno de los personajes de la trama.

“En este lapso, ella sufre varios problemas internos de su yo monja con su yo incestuosa que desencadenan en el suicido de la misma, y ese es el punto de partida de House of terror Perú”, agregó.

Asimismo, Marianne Salgado nos contó que el objetivo de ‘House Of Terror Perú’ es que los visitantes no sean espectadores, sino más bien “parte de una película en vivo” donde experimenten el miedo y la incertidumbre, haciendo alusión a que es la primera aventura interactiva y escalofriante en el país donde tú puedes ser protagonista.

¡Me da miedo entrar solo!

Lo ideal es que entren en un máximo de 5 personas, Marianne asegura que hay personas que han ido solas, pero se han retirado de inmediato por temor y que han esperado a otros grupos para unirse a ellos. “No es recomendable que sean más de 5 personas ya que se perderían de vivir la experiencia de una manera cómoda”.

Tiempo del recorrido

La duración de la caminata tiene un aproximado de 30 a 35 minutos, varía de acuerdo al grupo.

Experiencias paranormales

Según los personajes de la trama y el personal administrativo, la energía negativa y la frecuencia espiritual se siente en todo momento, e, incluso, psíquicos han visitado el recinto y lo han confirmado.

“Un chico de uno de los grupos que entró en el horario de las diez de la noche, decía de manera burlona que no le daba miedo porque no creía en eso. Le dimos a cada uno un rosario y él no se lo quiso poner, sin embargo, su novia se lo puso. El chico salió asustado. Según nos contó, en el cuarto de los niños le rompieron el rosario”, recordó Salgado.

También nos contó una segunda experiencia donde un grupo de chicos al final del recorrido, por salir desesperados, rompieron una de las ventanas. Exitosa lo comprobó.

Asimismo, el equipo de ‘House Of Terror Perú’ nos asegura que ellos nunca tocan a los visitantes, sin embargo, estos han contado sus experiencias donde lo han vivido.

Últimas funciones

Sobre las presentaciones, debido a la demanda, extendieron sus funciones hasta el 29 de diciembre y van de viernes a domingo de 5 de la tarde a 12 de la noche, a las 12 entra el último grupo.

Entonces, si eres amante del terror y te gustaría ser parte de esta historia en un formato cinematográfico, puedes adquirir tu entrada en Teleticket o en la boletería de la casa a 50 soles (general), 40 soles (jubilado), 35 soles (estudiante) y 25 soles (menores de edad).

¡No se pierdan esta experiencia de ultratumba!