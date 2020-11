¡No aprenden en casa! Estudiantes abandonan clases por deficiencia en red

Preocupante. De acuerdo al informe emitido en Exitosa Huancayo, de 70 estudiantes de la Institución Educativa Mártires del 27 de febrero, en Paccha, el 50% de los alumnos abandonaron las clases del programa Aprendo en Casa por las dificultades que atraviesan para conectarse a la señal.







El distrito de Tambo, que alberga el anexo de Paccha, se encuentra ubicado a una hora de la ciudad de Huancayo y Exitosa llegó hasta la zona en donde vive Angelina, una estudiante de secundaria. La menor enseña a sus hermanos con libros del Estado, dado que no cuentan con batería en su radio para escuchar las clases.





“Así yo apoyo a mis hermanos, porque mi mamá sale con mi hermana a trabajar. No tenemos acceso económico para poder estudiar mejor. Aquí no hemos sido beneficiados con las tablets para poder seguir con las clases porque aquí no hay mucha señal”, comentó Angelina para Exitosa Huancayo.

Asimismo, José Fernando, otro estudiante del cuarto grado de secundaria, tuvo que dejar sus clases para ayudar a su papá para poder trabajar en una construcción junto a él y lograr sobrevivir. “Yendo al colegio sí se aprendía, pero con las clases virtuales no se aprende nada. En las clases los profesores te repetían y tú podías preguntar, pero aquí no te explican bien”, manifestó.

El presidente de Apafa, Luis Pomaylla, de la mencionada institución, pidió a través de Exitosa que el Gobierno envíe las tablets para que los alumnos puedan retomar sus clases y no se atrasen. Además, exhortó a personas externas apoyar con televisores o radios para que al menos los estudiantes reciban clases por ese medio.

“Todos se olvidan de esta comunidad. Todos los gobiernos que entran vienen y ofrecen muchas cosas pero lamentablemente no hacen nada por nosotros. Quiero pedirle al presidente Vizcarra que se ponga una mano al pecho y venga a nuestra comunidad”, sentenció muy preocupado Pomaylla.

