Nilda Quito: “San Marcos debe asumir responsabilidad, este examen fue un total fracaso”

Esta mañana, en el programa”Hablemos Claro”, conversamos con la Secretaria de DD.HH. de la federación de estudiantes de la UNMSM, Nilda Quito, para que exprese su sentir por las irregularidades y denuncias que reportaron los postulantes en el examen de admisión virtual de la Universidad San Marcos.



“Lo que sucedió el día de ayer en el examen de admisión es que hubo problemas para entrar a la plataforma para rendir el examen, y de hecho esto ha generado que las propias autoridades extiendan el examen de admisión a algunas personas y que les digan que pueden entrar sin que se les visualice por la cámara, prescindiendo de su vigilancia. Esto es bastante grave porque genera una desigualdad de quienes han ingresado o no. Hubo problemas de conectividad, lo otro que se ha denunciado es que ha habido fraude dentro del examen porque se han pasado preguntas en grupos, incluso han transmitido el examen en webs como Twitch o Discord y además se hizo un examen masivo con ayuda de profesores”, mencionó Quito.

También te puede interesar: Universidad San Marcos anuncia inscripción de voluntarios para ensayos de vacuna contra la covid-19

Por otro lado, la Secretaria indicó que hubo fallas técnicas antes y durante la prueba de admisión, por lo que la universidad no estuvo preparada para solucionar estos percances.

“En total se inscribieron 15,300 estudiantes que iban a distribuirse entre hoy y mañana. El día de hoy hay un montón de denuncias que siguen llegando porque no se les está permitiendo el ingreso a la plataforma Meet, porque seguramente la capacidad de la plataforma saturó y San Marcos no había previsto estos temas. Nosotros en todo momento propusimos que se haga el examen presencial con todas las medidas de seguridad y con una adecuada gestión se pudo haber logrado, contratar con los gobiernos regionales que no creo que se nieguen en estas circunstancias, esto hubiera sido totalmente viable”

Ante las constantes quejas y denuncias expresadas en redes sociales. San Marcos se pronunció mediante un comunicado, rechazando todo acto de irregularidad y que la Policía Nacional viene investigando por si algún estudiante cometió acto doloso.

“No habría una razón por la que las personas confabulen, sobre todo tantas, porque han sido miles de denuncias, tienen que asumir la responsabilidad, este examen ha sido un total fracaso, y el día de hoy se está volviendo a llevar a cabo. Los resultados finales nos mostrarán que es lo que ha sucedido. Como estudiantes, tanto los grupos como el consejo estudiantil y también otras instituciones están pidiendo la anulación de este examen por no tener la suficiente garantía de que ha sido legítimo”, finalizó.

También te puede interesar