Niegan ingreso de congresista Moyano a zona donde se encontraba el cadáver de Abimael Guzmán

Atención. Este lunes, en declaraciones a la prensa, la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano contó que no le permitieron ver el cadáver del genocida y cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en la Morgue del Callao, porque el cuerpo estaba lacrado.





De esta manera, Moyano pudo ingresar a la sede de este local, pero recibió una negativa para acceder a la zona específica donde se encontraba en el cuerpo de Abimael Guzmán porque según le dijeron, el cadáver aún es parte de una investigación.

“En la recepción habían personas muy amables, pero en la puerta habían dos señoritas con una actitud (…) que explicaron que era imposible que entre porque estaban en proceso de investigación. Claro porque cuando hay un tema de investigación los parlamentarios no podemos intervenir y que el cuerpo está envuelto, ellos dijeron que está lacrado”, manifestó.





En esa línea, también le detallaron a la parlamentaria que como el cuerpo estaba envuelto, ellos no podían destaparlo así no más y no se podría ver.

“Y porque habían también dos cadáveres de otras personas, que tenían el derechos de no ser observados”, comentó.

Moyano también mencionó que estaba un poco extrañada y aseguró que ella ha asistido a la sede de otras morgues y no ha ocurrido una situación similar.

CRÍTICA

Por otro lado, Moyano también aseguró que este Gobierno era un plan de Abimael Guzmán y que no le sorprende.

“Abimael Guzmán dijo en su jaula que la lucha será larga pero que vencerán. Uno de sus planes del Movadef era tomar el poder, ya lo tomaron. Consolidar el poder, están en eso, y por eso, estamos nosotros y ustedes, para impedirlo”, expresó.

