Niegan apoyo para búsqueda de pescadores desaparecidos en Puerto Morín

A través de Exitosa Trujillo, vocero y familiar de uno de los pescadores artesanales se comunicó para pedir ayuda debido a la falta de apoyo que cede la capitanía del Puerto de Salaverry. Ello, tras la desaparición de tres pescadores que laboran en la provincia de Viru dentro de la playa de Puerto Morín.

El señor Alex Sánchez buscó apoyo en Exitosa y en vivo y en directo relató como su sobrino se encuentra desaparecido cuatro días frente a la poca voluntad por parte de la capitanía del Puerto de Salaverry, para prestar lanchas que vayan en busca de los que, hasta hoy, no dan señales de vida.

“Los señores salen a pescar el sábado y hasta las seis de la tarde (del sábado) han tenido comunicación, pero a partir de las seis de la tarde ya no tuvimos comunicación, hasta el día de hoy (martes). Nos estamos movilizando para pedir apoyo a la capitanía… pero los de la capitanía no quieren apoyarnos, dicen que no tienen las lanchas y movilidades que entran”. Señaló familiar de desaparecido.

Gestión

En Exitosa, comprometidos con atender la laborar de auxilio que requiere la ciudadanía, se buscó el apoyo del congresista liberteño Héctor Acuña, quien se comprometió en vivo, entablar contacto con los familiares y gestionar el apoyo que este dentro de su alcance, con la finalidad de lograr que se movilice el personal correspondiente, y den con el paradero de los pescadores artesanales.

Dato

Uno de ellos fue hallado cadáver por los pescadores artesanales, a falta de apoyo de la guardianía.

