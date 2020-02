Nicolás Lúcar: “Ya llegó la hora de que los problemas de la gente se pongan sobre el tapete” 

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

¿En qué momento vamos a comenzar a discutir los problemas de la gente? Lo que ocurre en la salud pública es catastrófico. Hay un accidente en la carretera y lo que se pone en evidencia inmediatamente es que buena parte de los accidentados se van a morir porque no tienen acceso a un sistema de salud pública adecuado, no por la gravedad del accidente sino por las carencias de nuestro sistema de salud.

Tenemos actualmente la amenaza del coronavirus y tenemos el dengue, que se nos estaba metiendo por la ventana de regreso en algunos lugares donde prácticamente ya había sido eliminado como un peligro para la salud pública. Y tenemos uno de los hospitales emblemáticos del Perú, que es el Cayetano Heredia, con un problema de una súperbacteria, que tiene que ver con las condiciones en las que operan nuestros hospitales.

Entonces, hay que enfrentar esta situación. Esto no da más, la gente ya no aguanta vivir en el caos que es moverse en el transporte, donde los políticos siguen tomando decisiones sobre los vehículos particulares. ¿Y quién piensa en el 80% de la gente que se mueve en transporte público?

Y en el tema de la inseguridad ciudadana no damos más, la gente se siente asfixiada. Y es cierto que hay operativos, los detectives están haciendo su chamba, pero no alcanza.

Tenemos un problema que se ha heredado de la corrupción, porque se robaron dinero que debió ser usado para resolver los problemas de los peruanos. Y a eso se suma no solo la mala administración de los recursos, sino que no tenemos los recursos suficientes. Por más que se gaste bien lo que hay, no va a alcanzar.

Ya llegó la hora de que los problemas de la gente se pongan sobre el tapete. Esto que estamos viviendo es una herencia no solo de corrupción, sino de total y absoluta ineficiencia. Ya llegó la hora de que se cambie la agenda.