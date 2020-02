Nicolás Lúcar: “Telefónica le sacó una cantidad increíble de dinero al Estado”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Transmitir información, transmitir entretenimiento es un servicio para la gente y es un derecho de la gente a tener acceso a las múltiples posibilidades que existen. Es un derecho ciudadano. Lo que están haciendo es simplemente administrar la manera de que esta información llegue y esta tiene que hacerse respetando las reglas de lo que se supone es un mercado libre, y donde no se pueden aprovechar las posiciones de dominio.

Lo que pasa es que, como Movistar tiene la plataforma más grande de servicio de cable, lo que te dice es: mío o de nadie. O sea, si tú quieres estar en Telefónica, tú solo puedes estar en Telefónica, tú no puedes estar en Claro, tú no puedes estar en DirecTV, tú no puedes estar en BestCable, tú no puedes estar en los cientos de cableros de provincias que cumplen un papel tan importante en la comunicación en el interior del país.

El usuario. al contratar el servicio, contrata por el derecho a tener acceso a toda la información disponible. Pero resulta que ahora nosotros en Exitosa tenemos que pagar para que usted tenga derecho a vernos a través de Movistar, si es que contrató con ellos. Eso es inaceptable y no nos parece justo ni correcto.

Hoy el diario Exitosa llama la atención sobre la cantidad increíble de dinero que nos han sacado a las diferentes instituciones del Estado peruano, por los servicios de transmisión de datos, que no tenían ninguna correspondencia con su valor real. O sea, no nos cobraban lo que costaba el servicio. Nos cobraban los que le daba la gana porque eran los únicos que podían dar ese servicio.