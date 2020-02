Nicolás Lúcar: “Telefónica debe millones en impuestos y aquí no pasa nada”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Vea También

Para todos es de conocimiento que tenemos un problema en este momento con Telefónica. Han retirado nuestra señal de su plataforma de cable y esto ha generado una controversia y una discusión sobre lo que puede ocurrir cuando alguien pasa de una posición de monopolio y de total control de un servicio tan importante como las comunicaciones, a otra posición que es la de dominio de mercado donde piensan que pueden hacer lo que quieren.

Y el día de ayer, Telefónica ha hecho circular entre sus trabajadores un comunicado diciendo que acá estamos mintiendo, que lo que pasa es que Exitosa no cumple compromisos adquiridos contractualmente con ellos. ¿Quieren poner los contratos sobre la mesa? ¡Los ponemos sobre la mesa! A mi juicio, esta empresa firmó con Telefónica un contrato extorsivo.

A lo largo de un contrato de cinco años teníamos que pagar cinco millones de dólares, más de 600 mil dólares anuales para que usted que es usuario de Telefónica, tenga el derecho a recibir nuestra señal. Eso es inaceptable. Indecopi y Osiptel no pueden mirar para el techo, no es posible que se aprovechen las posiciones de dominio para someter a las empresas de comunicaciones como Exitosa a condiciones contractuales inaceptables.

Por qué el Estado peruano permite que, habiendo contratado contratos de privilegio con Telefónica, los señores no les dé la gana de pagar impuestos y no pasa nada. Deben millones y no pasa nada. Es decir, tienen todo y a la hora que tienen que cumplir sus obligaciones, no pasa nada. ¿Por qué el Estado peruano no actúa como Telefónica actúa con nosotros?