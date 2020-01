Nicolás Lúcar sobre tragedia en VES: “Todos los responsables deben ser procesados por homicidio culposo”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Los resultados electorales no deben hacernos olvidar la tragedia de Villa El Salvador, y la necesidad de que los responsables de lo que ocurrió, paguen por eso. Y es muy importante la conclusión de la investigación que la Policía Nacional del Perú ha realizado sobre este incidente, y que concluye que Luis Guzmán Palomino, el conductor de 72 años, transportaba GLP y pretendió, de manera imprudente, sobrepasar el enorme desnivel vial del cruce de la avenida Pastor Villa y jirón Villa del Mar.

La conclusión de la Policía además describe cómo este hombre no estaba calificado, no estaba autorizado para manejar ese tipo de vehículos, y sin embargo lo hacía, sabía que el vehículo no tenía los requerimientos técnicos que las autoridades y la ley mandan para transportar material peligroso. Y sin embargo, realizó una maniobra absolutamente peligrosa.

Pero más responsable que él es su hijo, que es el dueño de la empresa y que, según la investigación policial, era un distribuidor de gas no autorizado, es decir, no autorizado en el sentido de que la Municipalidad le había clausurado el local porque no era apropiado. No tenía licencia municipal para funcionar ni para vender gas, y sin embargo lo hacía.

Pero en tercer lugar lo que dice el informe es, pese a todo esto, Osinerming le dio autorización para transportar gas, y que por lo tanto también hay responsabilidad de Osinerming. Y el informe policial agrega que las condiciones de la vía han sido un factor determinante de este accidente, y por lo tanto también se tiene que considerar la responsabilidad no solo de la Municipalidad de Villa El Salvador, también de la Municipalidad de Lima. Todo esto nos ponen en evidencia que, según el informe policial, toda esta gente tiene que ser procesada por homicidio culposo, porque esas 15 personas fallecidas hasta ahora, no debieron fallecer si la Ley se hubiera cumplido.