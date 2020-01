Nicolás Lúcar sobre tragedia en VES: “Que paguen todos los responsables de este homicidio” 

Ayer en Villa El Salvador ha ocurrido una tragedia que nos ha conmovido a todos, que nos ha llenado de dolor pero también de indignación porque la pregunta es si se pudo haber evitado que hayan muerto hasta ahora siete personas, que se reporten más de 50 heridos y que 17 familias hayan perdido prácticamente todo lo que tienen. Y la respuesta es: sí.

Se pudo haber evitado si en el Perú no hubieran empresarios inescrupulosos e irresponsables, que con tal de ganar dinero pasan por encima de los requisitos mínimos de protección del interés de los ciudadanos a los que deben servir por los productos que ofrecen. Ese camión cisterna no estaba circulando en condiciones adecuadas, y el primer responsable es el dueño de esta empresa, por permitir que ese camión que ya había tenido un incidente de fuga el año 2018, siga circulando. No vengan con la historia de que la fuga se produjo porque el vehículo pasó por un bache. Los camiones cisterna tienen que estar preparados para eventualidades como esta.

Pero además es una enorme irresponsabilidad de las autoridades que deberían controlar que estos camiones funcionen y operen en condiciones adecuadas. Y ahí la responsabilidad se traslada en primer lugar a Osinerming, que ayer salió a decir que el camión era formal, que estaba registrado y supuestamente funcionaba de manera adecuada. ¡No es cierto!

Y todo indica, adicionalmente, que el chofer no tenía la calificación ni los protocolos para actuar en una circunstancia de esta naturaleza. Y es absolutamente indispensable que todos los responsables de esta situación paguen por lo que ha ocurrido, todos son cómplices de homicidio. Porque lo que ha pasado ayer en Villa El Salvador es un homicidio, y tiene que pagar la gente responsable de esto.

Pero por otro lado tengo que decir que ayer no solamente ha sido un día de indignación, de pena y de dolor, sino ha sido un día que por lo menos a mí me ha producido una conmoción emocional, el ver a médicos, enfermeras, bomberos, policías e incluso miembros del Serenazgo haciendo todo lo humanamente posible para ayudar a la gente y salvar la vida de las víctimas. Y lo más extraordinario fue que cuando se hizo la invocación para donantes de sangre, gente de todo tipo y de todo estrato social fue a apoyar, mostrando que los peruanos somos solidarios.