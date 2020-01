Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar

Son 18 las personas que hasta el momento han fallecido a raíz de la tragedia que ocurrió en Villa El Salvador la semana pasada. Y a estas alturas ya podemos hacer algunas afirmaciones, la primera de ellas es que el chofer que conducía ese vehículo es un delincuente que no debió ser dejado en libertad, porque ese chofer sabía que ese vehículo no cumplía con las condiciones mínimas para transportar un material peligroso, y sin embargo se subió en él y lo condujo. Y no era la primera vez que lo hacía.

Y este señor era parte de una organización criminal, porque el hijo, el sobrino, es decir, la familia de este señor Guzmán estaba involucrada en robo de gas. Fueron capturados robando gas, y lo que hacían era tener una red de distribución de gas, de manera ilegal sin cumplir las mínimas garantías y condiciones de seguridad de distribución de este producto en particular en Villa El Salvador y en otros distritos.

Esta gente fue capturada por la Policía, y las personas detenidas reconocieron que por lo menos en 15 oportunidades habían robado gas, es decir, es una cosa para no creer que esta información no haya estado disponible a la hora de tomar decisiones. Y llama seriamente la atención el comportamiento del Ministerio Público en este caso puntual, cuando en otros es tan eficiente.

Pero además, el dueño de la compañía tenía dos requisitorias de la justicia, entre otras cosas por estos delitos en los que estuvieron involucrados y que nadie entiende por qué lo liberaron. Porque resulta que de esta gente ninguna está presa después de haber sido descubiertos robando combustible, lo cual no solo es un delito en el sentido de haberse apropiado de algo que no era suyo, sino era además un delito que tiene que ver con la distribución de un material peligroso sin autorización.

Y por otro lado, se ha puesto en evidencia que el accidente ocurre porque hay camiones cisternas circulando sin las mínimas condiciones de seguridad. Y la pregunta es dónde diablos está Osinergmin. Estamos expuestos todos los ciudadanos del Perú a un enorme riesgo cotidianamente. Yo no sé qué hace el jefe de Osinergmin en su puesto, lo primero que debió hacer por dignidad es renunciar. Porque si hay alguna autoridad responsable de que esto haya ocurrido, es Osinergmin. Y así lo señala claramente el atestado policial.