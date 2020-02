Nicolás Lúcar sobre Telefónica: “Llegó el momento de que nos hagamos respetar”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

En las últimas horas ha ocurrido algo extraordinario porque no estamos acostumbrados a que estas cosas ocurran. Osiptel acaba de decidir que no va el aumento de tarifas de internet que había establecido Telefónica de una manera unilateral. Es más, nos enteramos que han subido 36% las tarifas en los últimos dos años. ¡Y no hay justificación técnica para ese aumento!

Gracias a la actriz y cantante Marisela Puicón, quien se indignó como ciudadana y grabó un video y lo colgó en las redes sociales, y con coraje dijo lo que todos sentimos. Se convirtió en la expresión de la indignación ciudadana a que todo el tiempo nos estén pasando por encima.

Y es que Telefónica aprovecha de manera grosera su posición de dominio para someter a los ciudadanos a sus condiciones. Y a eso se suma que Telefónica no paga impuestos, y pasan años de años, y tenemos que ir a litigios para que los señores hagan lo que todos los ciudadanos y empresas en el Perú están obligadas a hacer, que es pagar tus impuestos. ¡Pero ellos tienen corona y eso se tiene que acabar!

Y por eso, en esta confrontación que hemos vivido en los últimos días, nosotros nos hemos visto afectados como empresa. Me siento orgulloso de trabajar en una empresa que ha tenido el coraje de decir “no”. Y vamos a seguir en la misma pelea, no nos vamos a someter a sus condiciones. No estamos en Movistar, pero estamos en Claro, en la señal digital, estamos en todas las señales de cable de todo el país.