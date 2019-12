Nicolás Lúcar: “McDonald’s ha perdido el derecho de trabajar en el Perú”

Lo que tenemos frente a nosotros es una falta total y absoluta de respeto a la más elementales normas laborales y de seguridad en el trabajo, y no lo hace una pequeña empresa informal que está luchando por ir adelante, y que muchas veces por no tener todos los recursos comete omisiones y hasta negligencias. Lo está haciendo una de las más grandes corporaciones del mundo.

McDonald’s hace en el Perú lo que no haría en Estados Unidos, porque hay una cultura de las grandes corporaciones que vienen al Perú y hacer lo que les da la gana, porque en el Perú la ley no se cumple, porque en el Perú los funcionarios se compran.

Eso es lo que demuestra el informe de Sunafil, el profundo desprecio hacia nosotros, hacia los peruanos. Y esto debe requerir las mayores sanciones penales y no solamente pungitivas desde el punto de vista administrativo.

Esta corporación no tiene derecho, ha perdido el derecho a trabajar en el Perú porque nos ha faltado el respeto a todos los peruanos, y le ha costado la vida gracias a Dios solo a dos chicos, porque en estas condiciones de trabajo cualquiera se podía morir cualquier día. Si no empezamos por hacernos respetar y por respetarnos a nosotros mismos, no vamos a hacer que las cosas cambien.