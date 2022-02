Nicolás Lúcar sobre Héctor Valer: “No podemos permitir en el Gobierno a un involucrado en violencia contra la mujer”

Este jueves, el conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, se refirió al flamante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, tras conocerse que denuncias por agresión física contra su difunta esposa, Ana María Montoya, y su hija, Catherine Valer Montoya.





En una nueva edición de ‘Hablemos Claro’, el periodista lamentó que este nombramiento se produzca en un país que registra una de las mayores tasas de violencia contra la mujer.





“En un país, donde uno de los agobios que tenemos es la falta de respeto y la violencia contra la mujer, no podemos permitir que quien dirija el Gobierno sea una persona involucrada en este tipo de incidentes. No podemos aceptar eso, eso no está bien, es no es correcto”, declaró en nuestro medio.

“No es el mensaje que se tiene que dar desde las altas esferas del Poder a la sociedad. Tienen que ser ejemplo de conducta quienes conduzcan el país y no un mal ejemplo de conducta de como relacionarse los hombres con las mujeres”, agregó.

En esa línea, instó al Poder Ejecutivo a mejorar sus filtros en la designación de sus integrantes. “Lo que resulta increíble es que esto no se haya filtrado. Cómo es posible que en horas la presa se entere de algo y el Gobierno no lo sabía“, detalló.

Voto de confianza

En otro momento, Nicolás Lúcar dijo no estar seguro que el Congreso de la República otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Valer. Indicó que, en caso de que se la denieguen, agudizaría la inestabilidad política.

“Yo no sé si va a tener el voto de confianza, así como están las cosas no lo creo. Y eso lo único que va a hacer es extender esta crisis política, que ya no se puede seguir extendiendo más. No podemos seguir viviendo en esta inestabilidad”, puntualizó en Exitosa.

