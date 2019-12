Nicolás Lúcar sobre feminicidios: “Con la igualdad de género nos curaremos del machismo” 

Una mujer es asesinada a cuchilladas junto con dos de sus hijos por una pareja enloquecido, que se cree con el derecho no solamente de decidir sobre la vida, sino de decidir también la muerte de su pareja y de sus hijos.

Y esto es una muestra de lo enfermos que estamos como sociedad, porque eso es lo que revela de una manera dramática este crimen. Es decir, esto no es una excepción, esto no es algo fuera de lo común, esto ocurre constantemente en el Perú. No hay semana en que no ocurra un incidente de esta naturaleza.

Estamos enfermos de machismo, es decir, porque la mayoría de los hombres en el Perú se creen con el derecho de propiedad sobre las mujeres, que las mujeres tienen que estar sometidas a los hombres, que tienen que estar subordinadas, que tienen que acceder a tener relaciones sexuales con los hombres cuando ellos quieren.

Y cuando las mujeres se cansan de relaciones que no las hacen felices, o encuentran otro amor distinto a este que se frustró, los hombres no aceptan esa realidad, y con la consigna de “si no eres mía, no eres de nadie”, son capaces no solamente de golpear sino incluso de asesinarlas.

Esto es un problema que ocurre en muchísimos lugares del mundo. Esto es lo que ha provocado la necesidad de hacer una campaña desde la más tierna infancia con los chicos y chicas diciéndole que hombres y mujeres somos iguales. Y eso se llama equidad de género.

Tenemos que curarnos como sociedad de esta enfermedad, y no nos vamos a curar si no trabajamos sobre esto desde las escuelas y desde la casa y desde los medios de comunicación, todos los días. Somos iguales, ningún hombre tiene derecho a subordinar, someter y menos aún golpear o asesinar a una mujer. Tiene que acabarse esto.