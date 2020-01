Nicolás Lúcar sobre exclusión de Urresti: “Esos métodos deben ser vetados de la política peruana”

Daniel Urresti es sin duda un personaje controversial. Tuvo una muy alta votación en las últimas elecciones municipales, y según las referencias de las compañías encuestadoras, sería uno de los candidatos que obtendría la mayor votación en las elecciones para el Congreso por Lima.

Yo no voy a votar por Daniel Urresti, no me gusta su partido, pero eso es lo que menos importa, porque quien va a decidir si Daniel Urresti es electo o no, deberían ser los electores, porque así como tiene gente que no le gusta Urresti, tiene gente que simpatiza con él, con su estilo y con las cosas que dice.

Pero la democracia consiste en que la decisión de quién representa a los ciudadanos lo toman los ciudadanos, y lo que está ocurriendo en relación al caso Urresti y a su candidatura, que ha sido puesta en cuestión por el Jurado Electoral Especial, es algo que no se puede aceptar, porque es una repetición de una historia que ya vivimos.

Pedro Pablo Kuczynski era quinto en las encuestas el año 2016, no pasaba a la segunda vuelta ni de a vainas. Para que él pueda pasar a segunda vuelta había que hacer varias cosas, y la principal era eliminar del camino a los obstáculos. Entonces, eliminaron a César Acuña y a Julio Guzmán, que era la principal piedra en el camino para que PPK llegara.

Lo que no puede volver a ocurrir es que las decisiones sobre quiénes nos representan sean producto de conspiraciones políticas, en un contexto al que se recurre a cualquier método.

La decisión sobre quién va a ir al Parlamento la vamos a tomar nosotros los ciudadanos, no los operadores que actúa, activan para sacar de la carrera como sea, con cualquier método, a aquellos que les resulten incómodo. ¡Gánenle las elecciones a Urresti! Hagan propuestas mejores que las de él. Pero lo que no puede hacerse una vez más es recurrir a métodos que deberían ser absolutamente vetados en la política peruana.