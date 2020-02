Lo que ha ocurrido en Tacna en las últimas horas es solamente una señal de lo mal que se están haciendo algunas cosas en el Perú.

En primer lugar, ha fallado el sistema de prevención informativa, porque hemos estado hablando constantemente de que si viene el fenómeno de El Niño o no, que si se calentó el Pacífico o no, sin tener en cuenta que el fenómeno de El Niño es solo un factor de todo lo que está afectando el cambio climático en el mundo, y en particular en nuestro país.

Las lluvias son torrenciales, destructivas y en algunos lugares catastróficas, en la selva y sierra del país y sobre todo en el sur. No tienen nada que ver con el fenómeno de El Niño, y esto era previsible que ocurra.

Algunos tienen miedo a hacer previsiones, porque no quieren exponerse a la posibilidad de que eso que previeron no ocurra, porque intervienen otros factores, como el año pasado que si no viene un frente frio de la Antártida, simplemente no hubiéramos tenido invierno, pero vino y nos salvó, por eso es mejor arriesgar previsiones que nos permitan estar preparados para las catástrofes, que no arriesgar nada y terminar corriendo detrás de las catástrofes como nos está ocurriendo, pero eso es un lado del asunto. Más allá de las dimensiones de las lluvias, de las intensidades que estas tengan, sabemos que van a ocurrir y sabemos que hay que hacer obras de almacenamiento de las aguas, canalización de las aguas, protección de las riveras y ríos, traslados de poblaciones, porque eso es algo de lo que estamos hablando hace años, traslado de poblaciones que están viviendo en quebradas por donde inevitablemente si alguna vez pasó agua va a volver a pasar.

Es increíble que en Tacna no haya una política efectiva de previsión, la gente se queja de que pese a que hace 15 días ya hubo un incidente similar no haya habido ninguna capacidad de preveer que esto podría ponerse peor y tomar medidas.

La gente se ha tenido que pasar la voz una a una, no había ningún procedimiento de alerta para advertir a los vecinos de lo que se les estaba viniendo encima, cuando claramente hay zonas que son de alto riesgo.

Hay que estar preparado para enfrentarla, ya que no se hicieron las obras por lo menos para salvar la vida y la propiedad de la gente. Esto no puede seguir así, esto no puede seguir así, la gente se ha estado quejando toda la mañana preguntado: ¿dónde están sus autoridades en medio de una situación en emergencia?, están en Lima, haciendo qué, no lo sabemos, lo vamos a preguntar ahora para enterarnos.

Esto tiene que servirnos de lección, no podemos estar repitiendo la misma historia todos los años, todos los años está fallando la gente que está a cargo de esto. En primer lugar y están fallando los protocolos y las maneras de hacer las cosas, no es posible que repitamos la misma historia todos los años, no hay derecho por la vida, por la tranquilidad, por la seguridad y por el derecho de la gente a no perder sus cosas como ocurre todos los años.