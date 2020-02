Nicolás Lúcar sobre coronavirus: “no podemos ser promotores del pánico”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Es inevitable hablar todas las veces que sea necesario sobre el tema del coronavirus, que se ha convertido en una pandemia que está afectando prácticamente al mundo entero y que está actualmente en un proceso de desarrollo y los primero que hay que hacer frente a esta situación es informar con la mayor objetividad y serenidad que sea posible, no podemos ser promotores del pánico porque hay gente que piensa que va a llegar el coronavirus al Perú y que la gente se va a morir por las calles, eso no va a ocurrir.

Aproximadamente el 2% de los pacientes afectados hasta ahora han enfrentado la muerte a raíz de este virus y las personas que mueren son las que tienen una condición previa disminuida, los índices mayores de mortalidad se están dando en personas mayores de 80 años. Se están dando en persona que tienen condiciones previas disminuidas que están en procesos de cáncer, diabetes severa, VIH, personas que viene en recuperación de procesos quirúrgicos, por lo tanto tienen también el proceso inmunológico disminuido porque el principal daño que puede causar esta sepa es una neumonía muy agresiva que en combinación con la otra condición lo puede matar.

Lo primero que debemos hacer es perder el pánico, la gente se ha vuelto loca, ha salido corriendo a las calles a comprar mascarilla, eso no sirve, solo para las personas que están enfermas para que no contagien a otros. Si una persona sospecha que puede tener el coronavirus lo primero que tiene que hacer es ponerse una mascarilla para proteger a su entorno, pero que usted se ponga una mascarilla no lo va a proteger porque el contagio se está produciendo de otras maneras. El darle la mano a una persona con coronavirus, el toca el mismo lugar que acaba de ser tocado por una persona con el virus lo va a contagiar y la mascarilla no le va a servir para nada.

Las recomendaciones son: uno mantener la calma, segundo tener prácticas que se recomiendan en todos estos casos como lavarse las manos, tratar de no tomar contacto, vamos a tener que saludar como los orientales con reverencias, pero eso de darnos la manos es una práctica de riesgo en una circunstancias de una epidemia como esta, hay que lavarse las manos y evitar tocarse el rostro con las manos. Son prácticas elementales y decisiones que hay que tomar, pero tenemos un sistema de salud que está colapsado, pero si se hacen las cosas de la manera adecuada y hay una reacción buena se tienen que dar protocolos.

No puede cundir el pánico, es lo peor que nos puede ocurrir, no resuelve ningún problema, sigan las instrucciones, pero – por favor – los medios de comunicación tenemos que ayudar a poner un poco de serenidad para enfrentar una situación de esta naturaleza, 2% de mortalidad, en el Perú más gente se muere por tuberculosis o infecciones de cualquier tipo, más niños mueres por diarreas agudas que lo que puede matar en coronavirus en el Perú. De que va a llegar, va a llegar y hay que estar listos para enfrentarlos con serenidad.