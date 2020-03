Nicolás Lúcar sobre coronavirus: “Debemos acatar las instrucciones de las autoridades sanitarias”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

El día de ayer yo he recibido una lección sobre el manejo de salud pública, y espero que no solo me haya servido a mí sino a todos, para enfrentar una situación tan complicada como el coronavirus.

Yo estuve en España, que es un país de riesgo, y llegué a Lima el día martes. Y tenía síntomas, que para mí eran normales cuando voy a lugares donde hace frío. Soy una persona que tiene una condición alérgica, respiro por la boca, y por lo tanto no tengo filtros a la hora que respiro aire helado, y eso normalmente me produce una inflamación en la garganta. Para mí, lo que yo tenía era lo que siempre me pasa, pero yo no soy médico, yo no soy quién para decidir si lo que yo tengo es la condición que normalmente me produce el estar expuesto a climas fríos, o esto es una señal de coronavirus.

Lo que hicimos inmediatamente fue cambiar el estudio por medida de prevención, hacer una limpieza con agua y lejía según las indicaciones de las autoridades de salud, y aislarme hasta que me hicieran la prueba para detectar si esos síntomas eran o no de coronavirus.

Ayer por la tarde me hicieron en examen y el resultado que me fue transmitido a las 7:30 de la noche era negativo, y por eso estoy de nuevo en mi programa. Yo suponía que tenía una severa inflamación bronquial que me produce una tos, y que está controlada en este momento.

La lección más importante es que si usted viene de España, de Italia, de Francia, de China o de alguno de los países de riesgo, su obligación y su compromiso es cuidar a la gente de su entorno, porque usted puede traer el virus y no saberlo. Y si usted tiene un síntoma, no es usted el que tiene que decidir si solo se trata de una gripe o un malestar común, son las autoridades de salud las que tienen que decidir.