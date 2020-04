Nicolás Lúcar sobre AFP: “¡Se olvidan que los fondos son de la gente!”

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, se pronunció respecto al debate sobre el retiro de fondos de las AFP, que se generó en el marco del estado de emergencia decretado para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19.

Durante su programa, Lúcar sostuvo que, en medio de la emergencia, la paralización de la económica está pasando factura no solo a la población de menos recursos, también afecta inevitablemente a micro, pequeña, mediana e incluso grandes empresas, que no pueden operar, y por lo tanto no venden sus productos.

“Entonces hay que recurrir a todos los mecanismos posibles para que la gente pueda enfrentar esta situación de la mejor manera. Por eso es que se ha planteado la discusión sobre la posibilidad de usar el 25% de los fondos de la AFP para enfrentar esta crisis”, manifestó.

Al respecto, el periodista sostuvo que el debate lleva a un tema de fondo sobre el sistema de las AFP. “Lo que resulta increíble es que se olvide que los fondos son de los aportantes, no son de las AFP, no son de los bancos, no son del Gobierno, son de la gente”, expresó.

Asimismo, Nicolás Lúcar cuestionó que las AFP prestan dinero a los bancos a tasas de interés que “resultan grotescas”, en comparación a los intereses que tienen que pagar los micro y pequeños empresarios para acceder a un crédito.

“Es decir, las AFP le dan la plata de sus aportantes a los bancos, para que los bancos se las presten a los aportantes a tasas de interés muchísimos más altas de lo que ellos recibieron”, señaló.

Lúcar considera que es momento de empezar una discusión “que por los lobbys y por los financiamientos de las campañas electorales durante las últimas décadas, no se ha querido discutir”.