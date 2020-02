Nicolás Lúcar: “Si no actuamos como ciudadanos, nos van a seguir pasando por encima”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Y ocurrió lo que debía ocurrir. Daniel Schmerler, el presidente de Osinergmin, renunció a su cargo, y lo increíble es que renuncia insistiendo en que no tienen ninguna responsabilidad. ¿Entonces por qué renunció si no tiene ninguna responsabilidad? Cómo no me voy a indignar, yo creo que estoy recogiendo el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos que estamos hartos de que pasen cosas, como que se mueren 23 personas en un incendio que no debió ocurrir si las empresas actuaran adecuadamente y los organismos encargados de controlarlas, hicieran su trabajo. Nadie debió morir en Villa El Salvador si Osinergmin hubiera hecho lo suyo.

Estamos hartos de la impunidad, estamos hartos de que las cosas no funcionen como deberían funcionar y nadie es responsable. Estamos hartos de que se le robe al país su educación, su salud, su futuro, y nadie sea responsable y todos anden tratando de cabrearse de sus responsabilidades.

Y miren ustedes lo que está pasando con los peajes. O sea, esto es de sinvergüenzas, le han robado a la ciudad de Lima su principal fuente de ingreso. Dos alcaldes corruptos, con funcionarios corruptos que por un billete debajo de la mesa, por el financiamiento ilegal de sus campañas, le han robado a la ciudad de Lima su principal fuente de ingreso. Y le han entregado por 30 y 40 años a unas empresas corruptoras brasileñas un negocio multimillonario, que además ha sido montado de una manera grotesca. Nos han puesto casetas de peaje en cualquier lado, han subido las tarifas como les ha dado la gana, no han cumplido con las obras complementarias que debían realizar. Porque en el Perú se puede hacer lo que uno quiere, lo que uno no se atrevería a hacer en otros países.

Eso es responsabilidad nuestra porque no reaccionamos ante situaciones como esta. Yo creo que depende de nosotros, si nosotros los ciudadanos no empezamos a actuar como tales, nos van a seguir pasando por encima.