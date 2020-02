Nicolás Lúcar: responsables de la “negociación infame” del indulto a Fujimori deben pagar

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Finalmente la verdad se abrió paso en este caso y va a haber consecuencias y estoy hablando de la manera como la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski fue evitada en determinados momentos en el año 2017 a cambio de transacciones que incluyeron entre otras cosas el indulto al expresidente Alberto Fujimori, cuando en este espacio nosotros revelamos que esto había ocurrido, que se había negociado el indulto a cambio de no votar por la vacancia.

Nos dijeron cualquier cosa, hasta el día de hoy estoy esperando las disculpas de quienes nos insultaron cuando se demostró que lo que habíamos dicho acá era estrictamente la verdad porque además teníamos los documentos que nos lo había hecho llegar la misma gente del Ministerio de Justicia que estaba haciendo un trámite trucho y que estaba muy molesta por las circunstancias en que esto se estaba produciendo. Es decir, ya habían otorgado prácticamente el indulto y ni siquiera lo habían solicitado, habían saltado todos los procedimientos por el apuro en el momento de las negociaciones tener un papel que mostrar en la mesa, para decir te cambio el indulto a Alberto Fujimori por los votos que Kenji pueda reunir en el Congreso para impedir que esa vacancia ocurra.

Lo grave es que en la negociación infame, los elementos eran abrumadores, PPK no solo le había mentido al país, sino se había acreditado sus estrechos vínculos con Odebrecht. La incapacidad moral de Pedro Pablo Kuczynski estaba abslutamente acreditada como la lo han probado los hechos posteriores. El señor está preso en su casa, por eso, por lo que negó, por lo que debió ser vacado por finalmente terminó renunciando. Pero no solo se hizo un canje infame, lo que era un tema humanitario se convirtió en una sucia negociación debajo de la mesa.

El indulto se convirtió en un medio de cambio. Pero no solo eso, también hay que recordar a Bruno Guiffra, al Sr. Alberto Borea, son unos mentirosos que habían arreglado por debajo de la mesa. Y no solo con el indulto, sino con prebendas y esa investigación tiene que ir hasta el final porque ahí se probó el negocio de ser congresistas. Me das obras y yo participo bajo la forma que sea, en quienes ganen las licitaciones o los concursos por estas obras me den un beneficio como congresista. Así funcionaban las cosas. Esto fue revelador, tú me entregas obras y tú votas por mí, necesitamos saber la verdad completa de lo que pasó ahí y todos los responsables.

No solo están Kenji o Bocangel, ellos son un capítulo de esta historia y van a tener que pagar por la responsabilidad de participar en un acto delictivo, pero no solo ellos. No podemos hablar de las responsabilidades en este caso sin sentar al banquillo de los acusados a todos los implicados en esa vergüenza, lo que ocurrió ahí fue una vergüenza y una vez más tuvimos razón en el momento que pusimos las cosas sobre la mesa y esto fue posible porque hay gente decente en el aparato estatal y no están dispuestos a aceptar todas estas trampas que algunos creen que se pueden hacer con total impunidad.