Nicolás Lúcar: “No vamos a reportar más lo que digan los congresistas” hasta que acaben las restricciones a la prensa

El conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, ratificó este viernes la decisión de nuestro medio de comunicación de suspender desde hoy, 13 de mayo, la cobertura de las actividades del Congreso de la República, en vista de las restricciones a la prensa.

“Nuestra decisión es que no reportamos más lo que digan o hagan los señores congresistas hasta que no cambien esa decisión. Para nosotros, hasta que ese cambio no ocurra, ustedes no existen y vamos a ver“, declaró en nuestro medio.

Durante una nueva edición de Hablemos Claro, el hombre de prensa dijo esperar que otros medios sigan esta postura a fin de defender los fueros de la prensa. “No podemos quedarnos de brazos cruzados ante tamaña prepotencia y falta de respeto a la ley y al derecho de la gente a ser informada”, anotó.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que esta medida se extienda al Gobierno en caso este poder del Estado aplique la misma actitud del Legislativo. “Si no cambian las cosas en Palacio, vamos a hacer lo mismo”, enfatizó.

“En este país ya llegó la hora de que los ciudadanos, empresarios, los profesionales y emprendedores hagamos sentir nuestra voz. No hay que ver cómo nos pasan por encima y nosotros no reaccionamos de ninguna manera. Si no cambian la decisión, ustedes no existen. Por lo menos para Exitosa no existen”, manifestó.

Por último, Lúcar refirió que Exitosa es una empresa periodística “independiente y abierta” donde damos voz a todos los puntos de vista, siendo el ejercicio de nuestra profesión un asunto de principio, obligación y derecho.

“En esta empresa, que es independiente, abierta, donde escuchamos todos y escuchamos los puntos de vista, hay asuntos que para nosotros son de principios y uno de ellos es el derecho al ejercicio de nuestro trabajo como periodistas, que no solamente es un derecho sino es una obligación porque nosotros estamos obligados a informarle a la gente lo que reportamos con nuestro trabajo“, puntualizó en Exitosa.

