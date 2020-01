Nicolás Lúcar: “Necesitamos partidos realmente representativos”

Se ha pervertido completamente la democracia en el Perú, y estamos en una enorme crisis política. Cuando la gente no sabe qué hacer el 26 de enero, lo que nos está recordando es lo mal que anda nuestro sistema democrático, el daño que le han hecho estos pendencieros que usaron el cuento de la representación política, de la democracia, para tener partidos donde no hay ninguna democracia.

Estamos ante una profunda crisis de representación. La democracia en el Perú tiene que ser construida, esto es lo que debería ser el centro de nuestra reflexión con respecto a lo que está pasando, no hablar como si estuviéramos en un mundo ideal. Los partidos no se merecen ser tratados con respeto y consideración, porque no se han ganado el derecho a ese respeto ni siquiera de sus propios militantes.

Todo esto de los partidos políticos es un cuento. Necesitamos partidos realmente representativos, porque sobre eso está construido todo el sistema, es decir, la democracia va a consistir en que existen partidos que defienden diferentes ideologías y puntos de vista, y que son organizados de una manera democrática, y a partir de ahí para arriba, porque son esos partidos los que van al Congreso, son esos partidos los que eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, porque son los partidos los que cubiletearon.

Entonces, si no somos conscientes de esa realidad que tiene que ser transformada, no tenemos ningún futuro como país, y estamos condenados a que esto que estamos viviendo, termine en violencia. Ojalá que no sea así.