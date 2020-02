Nicolás Lúcar: “Movistar TV está haciendo un trato discriminatorio con Exitosa que es inaceptable”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Este conflicto que existe en este momento a raíz de que la señal de Exitosa no está en la plataforma de cable de Telefónica, ha generado una enorme controversia y me ha resultado increíblemente sorprendente la cantidad de disconformidad, de molestia, de quejas, de protestas que hay con respecto a la manera como la empresa Telefónica se ha relacionado con el Estado y la sociedad peruana.

Se ha denunciado que, cuando tenían una posición monopólica en el mercado gracias al tipo de contrato que se hizo con ellos, cobraban lo que les daba la gana, no lo que eran los precios razonables de los servicios que estaban prestando. Y lo descubrimos cuando llegó la competencia. Resulta que los celulares no costaban lo que nos estaban cobrando, el servicio de telefonía móvil y el servicio de transmisión de datos no costaban lo que nos estaban cobrando. Es decir, literalmente nos estaban saqueando.

En el Perú nos pasa que vienen empresas de fuera, y como nosotros somos más liberales que Pinochet, las empresas se permiten hacer lo que les da la gana. O sea,. nos cobran tasas de interés que no se atreverían a cobrar en su país. Hacen cosas que no se atreverían a hacer en sus propios países.

Acá ha pasado cualquier cosa, y ya llegó la hora de hablar de esto y de otras cosas de las que no se quiere hablar porque hay un encuentro de intereses. Acá sí lo hablamos así signifique un perjuicio para nosotros, porque nos han desconectado de todo un sector de gente que nos seguía con fervor a través de Telefónica. Y esa gente tiene derecho a recibir la señal de Exitosa, nadie tiene derecho a quitarle a los ciudadanos peruanos la posibilidad de acceder a una opción informativa como la nuestra. Lo que se está haciendo con Exitosa es un trato discriminatorio que es inaceptable.