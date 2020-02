Nicolás Lúcar: “Movistar está violando el derecho de la gente a la libre información”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Desde el día de ayer la señal de Exitosa usted no la puede ver por la plataforma de Movistar. Y por respeto a los televidentes es necesario que expliquemos qué es lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo no está bien, lo que está ocurriendo no es correcto ni justo, es discriminatorio.

El sistema de la televisión por cable funciona porque usted compra su derecho a tener un paquete de programación. Y la empresa de cable lo que hace es negociar sobre cuánto le va a pagar a la gente cuya programación toma para poner al aire. Pero lo que ocurre en el caso de Exitosa, aunque usted no lo crea, es al revés. Es decir, a nosotros no nos preguntan cuánto nos van a pagar por tener nuestra señal en Movistar, sino cuánto le vamos a pagar a ellos. Exitosa tiene que pagar fortunas por estar al aire en este momento en Movistar, cuando Movistar le paga a las otras empresas que son competencia directa de Exitosa. Eso es absolutamente discriminatorio e inaceptable.

Y salimos del aire el día de ayer y lo que ha hecho Movistar es sacar un comunicado en el Twitter, donde promueve que la gente vea los canales y las radios de nuestra competencia. No podemos aceptar que estas cosas sigan pasando en el Perú, donde viene gente y hace lo que le da la gana.

No solamente es un derecho nuestro a tener el mismo tratamiento que tiene cualquier otra empresa equivalente a la nuestra, sino es un derecho de la gente a tener acceso a toda las opciones de información para decir cuál es la que más le gusta, cuál es la de su preferencia. Se está violando el derecho de la gente a la libre información.

¿Acaso hemos hecho algo incorrecto en Exitosa? Nos hemos comprado los problemas de la gente, nos hemos esforzado para que la agenda nacional sea la agenda de los peruanos, no la defensa de los corruptos, no la defensa de los contratos traicioneros a los intereses nacionales. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para que este sea un espacio abierto. En Exitosa a nadie se le cierra la posibilidad de ser escuchado, y nos compramos pleitos en defensa de los derechos de los ciudadanos.

No podemos permitir que esto siga pasando. ¿Quién decide lo que los peruanos tienen derecho a ver o no ver en televisión? Nosotros vamos a seguir, estamos en Claro, en BestCable y todos los cableros de provincias del interior del país, y estamos en televisión digital terrestre, en Internet y en radio en más de 85 emisoras a nivel nacional. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¡No nos van a doblegar!