Nicolás Lúcar: “Los brasileños necesitaron del árbitro para poder ganarnos”

En nueva edición de Hablemos Claro, Nicolás Lúcar consideró que el árbitro del encuentro entre Perú vs. Brasil, Julio Bascuñán, nos robó los tres puntos debido a su polémico arbitraje. “Esto influyó en el ánimo de nuestros jugadores”, señaló.



Como se recuerda, el réferi que dirigió al seleccionado nacional por la fecha 2 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 fue muy cuestionado. Al extranjero se le acusa de no haber desempeñado un buen papel y haber perjudicado al equipo de todos.

“Nos robaron el partido, gracias al arbitraje del señor Bascuñán. Yo no sé, pero estuvimos bastante cerca de eso. Es evidente que el comportamiento del árbitro, en varias oportunidades, fue desequilibrada a favor de Brasil. Sin consultar el VAR cuando tenía que consultar”, enfatizó.

En ese sentido, Lúcar saludó que el cuadro incaico jugó de igual a igual con la selección brasileña, que cuenta con astros de la élite del futbol mundial, entre los que se encuentran Neymar. Sin embargo, recalcó que la verdeamarilla necesitó de la ‘manito’ del árbitro para poder ganar este duelo.

“Jugamos de igual a igual, pese a que no estaba Paolo Guerrero. No estaba el Orejas. Y que Farfán no estaba en el mejor nivel cuando era más joven. Este equipo le hizo frente a Brasil. Los brasileños han sufrido y han necesitado de la manito del árbitro para poder ganarnos”, puntualizó.

Mundial

Con respecto al desempeño de la escuadra peruana, el conductor de Exitosa TV aseguró que no tiene nada que reprocharle a los dirigidos por Ricardo Gareca. Es más, se animó a adelantar opinión y lanzó un pronóstico alentador: “Este equipo nos llevará al mundial. Ellos no pueden dejar de ser parte de lo mejor del fútbol mundial”.

