Nicolás Lúcar: “La informalidad no se arregla quitándole sus productos a la gente”

Este fin de año nos ha llegado con un conflicto muy serio con respecto a la informalidad, porque hay diversas autoridades que han tomado la decisión de desalojar a ambulantes de las calles, de sacar a los transportistas informales. Esto está bien y estaría mejor si estuviéramos en Suiza, pero estamos en el Perú, donde el 75% de la economía es informal.

La gente es informal, la gente es ambulante, la gente es transportista sin tener el derecho legal de serlo porque no hay trabajo. No hay trabajos estables, formales, bien remunerados, con todos los derechos, con vacaciones. A eso se suma la gente que tiene trabajo en un país que se ha convertido en una especie de reino del sueldo mínimo vital, porque hay demasiada gente que gana el sueldo mínimo vital.

Entonces, estamos enfrentados a una situación donde tenemos gente sin trabajo y gente que gana tan poco, que necesita completar sus ingresos con cualquier actividad, porque sino tu familia no come, porque sino no te alcanza para pagar las cuentas.

No podemos tener un abordaje del tema de la informalidad puramente represivo, porque nos estamos equivocando. Hay que dar soluciones de fondo, hay que darle a la gente oportunidades de empleo bien remunerados.

Y la respuesta a eso no es tan complicada, en el Perú hay que construir colegios, hay que construir hospitales, hay que construir comisarías, hay que construir carreteras, puentes, todo está por hacerse en el Perú. Y ese impulso a la obra pública y a la construcción es lo que puede transformar nuestra economía, porque la idea no es hacer obras por hacerlas.