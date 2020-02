Nicolás Lúcar insta al Gobierno a“informar con responsabilidad” sobre coronavirus

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

El incidente ocurrido ayer en Islay, frente a Matarani, que recorrió como un reguero de pánico porque había un barco Chino que estaba llegando para descargar y hubo una situación de extrema tensión es una señal de lo que podría pasar si no tomamos el tema del coronavirus con serenidad. Esto como ya anunció la OMS, es probablemente en las próximas horas o días una pandemia, una epidemia de una forma de influenza que va a afectar al mundo entero y que tiene un índice de mortanlidad que va entre el 2 y 3%, es decir que de cada 100 que la adquieren, hasta 3 podrían morir.

¿Quiénes son las personas que mueren? Las personas que tienen una condición previa a la adquisición de este virus, que es un virus cuya característica principal es el desarrollo de una neumonía muy agresiva, que supone gravísimos problemas respiratorios para el que adquieren su forma más extrema. Por supuesto, afecta a los niños más pequeños que no tienen totalmente desarrollado el sistema inmunológico, afecta a las personas más ancianas que también tienen deprimido el sistema inmunológico y a las personas que tienen enfermedades severas como diabetes, cáncer, sida o cualquiera de otras esas afecciones que debilitan o ponen en una condición disminuida a las personas para enfrentar el ataque del virus.

No es que te va a dar el coronavirus y te vas a morir, no es así. Es importante decir que este es un virus que se ha desarrollado en zonas donde está haciendo mucho frio y que la proyección que están haciendo los especialistas es que conforme baje porque va a bajar es que por la diferencia de temperaturas la potencia y la capacidad de difusión del virus disminuye, ojalá sea cierta esa previsión. Otra cosa, es que la mascarilla que se ha convertido en una locura porque ya no hay mascarillas, sirve sobre todo para personas ya infectadas con el virus para proteger a los otros, pero no necesariamente te protege a ti de ser contagiado porque este virus no solo se contagia por vía aérea, este virus se contagia por contacto. Corremos mayor riesgo dándole la mano a otra persona, saludan con besos y abrazos como hacemos los peruanos.

Necesitamos que nuestras autoridades, en primer lugar, nos den instrucciones claras sobre lo que debe ser nuestra conducta porque de la conducta ciudadana va a depender mucho que controlemos y enfrentemos esta nueva pandemia, que creo yo inevitablemente tendremos que enfrentar todos aquellos que habitamos en este planeta. Pero lo más importante en estas circunstancias sobre todo teniendo en cuenta la crítica a nuestro propio sistema de salud, tenemos que ser realistas, hoy hemos escuchado en Exitosa la queja de los pacientes, la saturación en los hospitales, contradicción entre la cantidad de gente que necesita atención y la incapacidad del sistema de salud de darle respuesta.

Esto en una situación de crisis se va a agravar, pero se va a agravar si no actuamos con responsabilidad sino actuamos con responsabilidad, sino tomamos el tema con la mayor serenidad de la que seamos capaces. Cuáles son las señales más importante de si usted tiene este virus Covid-19, la última sepa que ha aparecido del coronavirus: temperatura alta, dificultad respiratoria, eso y el malestar que acompaña a este tipo de influencia, pero la diferencia es que no solo tiene malestar, sino fiebre intensa y sobre todo dificulta respiratoria; si tiene esos síntomas rápidamente tiene que llamar a un médico, ir a una posta médica, ir a un centro de salud para que le hagan el descarte porque se supone tenemos la capacidad de descartar si una persona tiene o no el coronavirus.

Finalmente hay un tema con la migración, nosotros recibimos muchos turistas y hay muchísimos infectados en Italia en este momento, tenemos gente infectada en Brasil, las posibilidades de que el virus llegue por algún lado es difícil de controlar, es cierto que hay que exagerar las medidas de control con respecto a las visitas o llegada de embarcaciones como estas que están frente a Matarani, obviamente las autoridades de salud tienen que chequear a todos los tripulantes de esta embarcación y estar seguros de que ninguno de ellos tiene el virus. Igual las misma precauciones en relación a todos los países donde ya se ha manifestado el virus y tenemos gente que viene de esos países, hay que evitar ir a esos países donde ya el virus es una epidemia, pero todas esas medidas tiene que partir sobre todo enfrentar este tema con la mayor serenidad y la serenidad solo puede venir de la principal información del Gobierno y de los medios de comunicación. ¡Informar con serenidad para no terminar con una especie de locura como la que ocurrió y sigue ocurriendo con la gente, que con todo legitimidad está muy asustada frente a lo que vienen enfrentando!