Nicolás Lúcar: “hay que quitarle la seguridad a los funcionarios que no la merezcan”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

El anuncio del ministro del Interior de que se le va a retirar el resguardo policial a los congresistas ha desatado lo que se podría interpretar como un primer conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento recién instalados y lo que a mí me llama la atención de esta situación son varias cosas, la primera es que de esto hablaron los propios congresistas en la campaña, que no querían el resguardo policial.

Escuchamos discursos sobre la inseguridad que viene de gente que ha gobernado este país en las décadas anteriores, que han tenido responsabilidades en la dirección de la Policía en el Ministerio del Interior y que no han hecho nada que merezca recordarse cuando estuvieron ahí, la pregunta es por qué son tan sabios ahora sobre cómo resolver los problemas de inseguridad y no hicieron nada en su momento cuando tenían los instrumentos para hacerlo.

La inseguridad es uno de los problemas más críticos que tiene el Perú y las condiciones para enfrentar la lucha contra la inseguridad son las peores porque está en una situación catastrófica la Policía, las escuelas daban vergüenza, no tenían baños, ni computadoras. Los locales y el equipamiento de la Policía dan vergüenza. Y ni hablar de las condiciones de honorarios y de vida de los policías, esto es lo que hay que corregir. Pero con esto que tenemos es con lo que hay que enfrentar la crisis de inseguridad, por eso desde aquí hemos hablado de la urgencia de una reingeniería del personal de la Policía.

No puede ser que tengamos policías cuidando gente que no necesita ser cuidada, como los congresistas, por supuesto que no necesitan protección, pero tampoco la necesitan la mayor parte de los ministros y mucha gente que hoy no sabemos que hoy tienen esos resguardos y protecciones. Hay que transparentar esta información y sacar esos policías que están resguardando personas que no ameritan tener ese resguardo y ponerlos al servicio de la gente en las calles. Estoy seguro que hablamos de cientos de policías.

Entre otras medidas, no podemos seguir teniendo policías haciendo de semáforo, que sean serenos o funcionarios municipales que se encarguen de eso. Hay que sacar a los policías que están realizando labores administrativas. Aquí le cae responsabilidad al actual Gobierno, es lamentable que ya pasaron 3 años y medio y ya no podemos seguir echándole la culpa a los anteriores de la situación de hoy porque la responsabilidad hoy la tiene el Gobierno y hay cosas que sí se pueden hacer de inmediato pese a la precariedad. Basta de discutir esto, hay que quitarles el resguardo policial a los congresistas, a los ministros y funcionarios que no lo merezcan.