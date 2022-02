Este viernes, el conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, propuso un referéndum para decidir si Pedro Castillo se queda o no en la presidencia de la República, a fin de apaciguar la crisis política y la reciente convocatoria de colectivos ciudadanos a una movilización para exigir la renuncia de Héctor Valer a cargo de premier.





También puedes leer: Bancada de Perú Libre deslinda del Gabinete Ministerial de Héctor Valer

“Y yo les digo, qué tal si hacemos un referéndum, a los que le encanta esto, hagamos un referéndum para ver qué dice la gente sobre si se debe quedar o se debe ir el presidente Castillo. ¿Qué dice el pueblo, presidente Castillo? ¿por qué no le preguntamos al pueblo qué es lo que dice?”, declaró en nuestro medio.





“La paciencia de la gente ha llegado a un límite, no sé sinceramente si hay alguna alternativa”, agregó en nueva edición de Hablemos Claro.

Este procedimiento político, detalló Lúcar, permitirá dejar atrás la inestabilidad y poner en en agenda el “super boom” de los precios de minerales que impulsará la inversión en el país a niveles insospechados, tal como sucedió en el pasado con el guano y el caucho.

“La gente tiene que hacerse escuchar porque el Perú no puede esperar más, esta oportunidad que tenemos no va a estar ahí para siempre. O la tomamos o lloraremos cuando una vez más, como nos pasó con el caucho y gano, perdimos el carro de la historia y seguimos siendo un triste país del tercer mundo, a pesar de que podemos ser una potencia parte del primer mundo. Eso depende de nosotros”, manifestó.

“Estamos en un momento crítico y la discusión tiene que ser regresar a lo que tenemos al frente, o sea, poner en agenda las cosas que hay que hacer. La gran pregunta es en quién podemos confiar para hacer lo que hay que hacer: atraer inversión y transformar al aparato de Estado ante la ineficiencia y corrupción”, enfatizó.

Por otro lado, el hombre de prensa indicó que la discusión debe girar no en base a la permanencia de Héctor Valer en la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sino si Castillo Terrones está capacitado para ejercer el más alto cargo de la Nación.

“Ahora estamos enfrentados a una situación donde lo que está en discusión no es si Valer debe permanecer o no porque eso ya ni siquiera debería ser discutido, ese señor hace rato que no debería estar ahí desde que la información (denuncias) de hizo pública, sino si ahora el presidente debe seguir ahí o no“, expresó.

“Les soy sincero, me vale madre lo que diga la Constitución, lo que importa es lo que diga la gente“, puntualizó en Exitosa.

Pasó en Chile

Como se recuerda, el plebiscito nacional de Chile fue un referéndum realizado el miércoles 5 de octubre de 1988 para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta 11 de marzo de 1997. Del total de votos escrutados, el Sí obtuvo el 43,01 % y el No el 54,71 %.

De esta manera, el triunfo del No implicó la convocatoria para 1989 de elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios, que condujeron tanto al fin de la dictadura militar como al comienzo del periodo llamado transición a la democracia.

Lo más visto en Exitosa