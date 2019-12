Nicolás Lúcar:  “El próximo Congreso debe discutir de qué tamaño será el cambio”

Hay quienes nos quieren convencer de que el Perú está bajo amenaza del chavismo. Dicen que el Perú está al borde del abismo, y se supone que hoy, que estamos a 30 días de las elecciones, estamos avisados de este peligro inminente que nos asecha. Pretenden que terminemos en una discusión que no tiene nada que ver con nuestra realidad.

La realidad del Perú es otra, y si uno se equivoca en el diagnóstico, se va a equivocar en el tratamiento. Si uno no establece de qué enfermedad padece el paciente, cómo diablos lo va a curar. Y el problema del Perú es que, si bien hemos crecido en términos macroeconómicos y que hemos logrado estabilidad en nuestra economía, lamentablemente esto no ha significado una transformación en la vida de la gente. Algo ha estado mal, y si algo ha estado mal hay que cambiarlo.

La discusión que debe empezar el próximo Congreso no es si hay que cambiar o no las cosas, sino de qué tamaño es el cambio. Esa es la discusión a la que tenemos que entrar. Y tenemos que discutir sin miedo el papel del Estado en la economía peruana, porque el Estado peruano ha fallado en términos de eficiencia, y lo vemos todos los años en la devolución de presupuestos que no se ejecutan.

Hay que discutir la participación del Estado en la economía, porque eso de que todo tiene que ser privado es un mito. Insisto en que la discusión será cuán grande va a ser el cambio, de qué manera vamos a hacer las cosas diferentes, para que el Perú sea otro país, para que nuestras riquezas sean explotadas para el beneficio de la mayoría y no de unos pocos.