Nicolás Lúcar: “el país tiene que ser declarado en emergencia por la inseguridad”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Hay momento en los que se llega a situaciones límite y eso es exactamente el punto en el que estamos, no damos más con la crisis de inseguridad. Ya que uno no se pueda subir a un bus o a una combi sin arriesgar el pellejo o salir a la calle y no saber si va a regresar a su casa son señales de que llegamos a una situación límite, esto no da más, la tolerancia de la gente no da más, ya no se puede seguir vivienda en este clima de inseguridad.

La solución a esta situación se ha discutido hasta el hartazgo y ya se sabe lo que hay que hacer, el problema es que no se hace. Esto debería ser hoy que se reúne el Consejo de Ministros la agenda principal, el país tiene que ser decretado en emergencia por la situación de seguridad en la que vivimos y el líder de para recuperar la seguridad ciudadana debe ser el Presidente de la República.

Las cosas que hay que hacer son clarísimas, pero requieren voluntad política, no podemos proyectarnos a que vamos a hacer cosas en meses o años cuando lo que necesitamos son respuestas hoy. Hace cuánto hablamos de reingeniería de la Policía, hace cuánto hablamos de que la Policía no puede seguir resguardando a quienes no merecen resguardo, que no pueden seguir en labores administrativas, que no pueden seguir haciendo de semáforo en las esquinas. Necesitamos a los policías cuidando a la gente.

Necesitamos una integración para la acción entre la Policía, los cuerpos de Serenazgo, las policías privadas, las juntas vecinales que existen y donde no existen hay que promoverlas para que los propios vecinos participen en la lucha contra la seguridad. Hay que dotar de tecnología de última generación a la Policía para permitir acción rápida. Hay que recuperar y potenciar cuerpos como los Terna, hay que meter a las Fuerzas Armadas para algunas labores que permitan liberar manos en la Policía.

Se sabe donde actúan los delincuentes, hay determinadas horas del día donde no se puede caminar porque te asaltan, te roban, te ponen una pistola en la cabeza para quitarte tus pertenencias. Está claro lo que hay que hacer, el problema es que hay que hacer y hay que hacerlo ahora, Sr. Presidente. La gente no puede seguir esperando y seguir viviendo la situación que estamos viviendo. Debemos recuperar la sensación de que las calles no nuestras y no de los delincuentes. La palabra y la responsabilidad la tiene el Presidente y el día, Presidente, es hoy, no mañana, ni dentro de tres meses. ¡Hoy es el día!